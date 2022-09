Fietser aangereden door vrachtwagen bij de sluis in Weurt

Vijfhon­derd woningen in Winkel­steeg komen eraan, dankzij extra pot geld

NIJMEGEN - De bouw van vijfhonderd tijdelijke woningen aan de Nieuwe Dukenburgseweg in Nijmegen gaat toch door. Volgend jaar oktober moeten ze er staan. Het project is vlotgetrokken door corporaties en gemeente, die een bijdrage van 6 miljoen euro van het Rijk verwachten. Het geld is nodig om de gestegen bouwkosten op te vangen.

1 september