Fietser gewond door achteruit rijdende vrachtwagen in Malden

Dorpsmensen Huub Arents: de man achter de schermen van de Groesbeek­se muziek

In de serie Dorpsmensen uit het Rijk van Nijmegen vandaag Huub Arents (74). Hij schrijft nummers voor Groesbeekse en nationale artiesten, produceert, presenteert en kreeg in 2007 een lintje voor zijn toewijding aan de Groesbeekse muziek. En: hij is nog lang niet klaar met de muziek.

15 november