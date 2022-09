Fietser naar het ziekenhuis na botsing met auto in Nijmegen

Tepels versieren op festivals: de Nijmeegse Janneke en Joël (én een heleboel feestgan­gers) doen het

NIJMEGEN - Bloemetjes, veren, glitters, lijmpistolen: alles ligt klaar op de tafel in het atelier van Janneke Baltussen en Joël van Lith in de Nijmeegse Paraplufabriek. De twee doen aan tepelflossen, oftewel het maken van kunstwerken die je op je tepels kan plakken. Hun concept is een succes: op festivals doen veel feestgangers mee.

