Fietser zwaargewond, toch ‘slechts’ voorwaardelijk voor rijden onder invloed

Die straf heeft de rechtbank in Arnhem opgelegd aan een automobilist uit Groesbeek die op 1 juli 2019 op de Oude Kleefsebaan ter hoogte van de Bisschop Hamerlaan in Berg en Dal een fietser aanreed.



De fietser raakte daarbij dusdanig zwaargewond dat ‘tijdelijke ziekte of verhindering van de uitoefening van normale bezigheden is ontstaan’, aldus de tenlastelegging.