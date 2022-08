Fietsster gewond door aanrijding met auto op snelfietspad in Molenhoek

Mysterie rond kaaiman bij Nijmeegse plas houdt buurt bezig, geen nieuwe meldingen: ‘Ik kijk wel uit als ik ga vissen’

NIJMEGEN - Het mysterie rond de dwergkaaiman die gezien is in het water in de Nijmeegse buurt Leuvensbroek, houdt de buurt bezig. Bewoners zeggen oplettender te zijn nu Riny Albers (55) er maandag een krokodilachtig dier heeft gezien en op de foto zette.

4 augustus