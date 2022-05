File op A73 door takken op de weg neemt na uren af

Wandelen in de regio zonder dat de wielen blijven steken

LEUTH/ NIJMEGEN - Het Rijk van Nijmegen geldt als een van de mooiste wandelgebieden van het land, er zijn tientallen routes. In coronatijd ontdekten nog veel meer regiobewoners en bezoekers van buitenaf de geneugten en rust van het lopen in de natuur. Maar voor mensen in een rolstoel, met rollator of kinderwagen waren er nog geen routes. Vanaf nu wel.

16 mei