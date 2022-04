File op Energieweg na botsing tussen motorrijder en auto

Ik mis je Jacqueline verloor haar soulmate: ‘Onze laatste maanden waren een proces vol grote schoonheid’

,,Harry en ik waren echte soulmates. Sinds 1985 hebben we onze passies gedeeld. Sport, de tuin, trektochten, werk. Hij was socioloog, ik ben andragoog. Na zijn overlijden heb ik Harry’s levenswerk voortgezet. Met hem op een schouder heb ik in 2021 het schrijven van de vijftiende druk van zijn Praktijkboek sociologie voor mijn rekening genomen. Harry had mij dat gevraagd op zijn ziekbed. Ik had al aan eerdere uitgaven meegewerkt”, zegt Jacqueline Konings (71) uit Molenhoek over haar man Harry Hendrix die op 12 mei 2019, 78 jaar oud, overleden is.

