Fiona (18) wilde voor het eerst stemmen maar kreeg door haar woonplek nooit een stempas

Orientalis treurt na verwoesten­de brand, park gaat met Pasen wel open: ‘We zijn echt zwaar onthand’

De verslagenheid is groot bij Museumpark Orientalis in Heilig Landstichting nadat er zaterdagavond een werkplaats in vlammen opging. Te meer omdat het vermoeden is dat de brand is aangestoken. Het was de tweede brand in een week, eerder brandde een houtopslag af. De politie gaat onderzoek verrichten. Het park is met Pasen gewoon open.