Floor en Wim zijn al op leeftijd, maar nog altijd gek op vuurwerk

Wel merkt hij dat de jeugd brutaler is geworden met het afsteken van vuurwerk. ,,Afgelopen week nog staken er een paar jongens van een jaar of dertien in hun garage vuurwerk af. Niet verstandig, dacht ik. Dus daar heb ik wat van gezegd. Verder vind ik dat je lekker moet blijven afsteken. Van vuurwerkvrije zones of een verbod ben ik geen voorstander. Ik vind het maar onzin. Zolang je maar goed op let en de boel niet vernielt.’’



Ook Floor Croonen (79) kan niet wachten om al het spektakel in de lucht weer te zien. Van de harde knallen is ze geen fan, maar siervuurwerk vindt ze 'schitterend'. ,,We waren vroeger met z'n elven thuis en het was echt iets waar we naar uitkeken. Met z'n allen gingen we vuurwerk afsteken in Brakkenstein, de wijk waar we woonden. En niet zo'n beetje ook. De buurt werd er echt één van. Nu geniet ik vooral van het kijken.’’