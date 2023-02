FNV zet kort geding door, ondanks belofte voor fonds voor zorgmedewerkers met long covid

Hoe ga je om met Hoe herken je long covid en wat kun je eraan doen? ‘Luister naar de grenzen die je lichaam aangeeft’

Je leest vaak verhalen over mensen die zelf ziek zijn, maar hoe ga je daar eigenlijk als partner, familielid of vriend(-in) mee om? In deze rubriek geven experts praktische tips. Deze week: Silvy Ouderland (32) kreeg in 2020 long covid.

3 augustus