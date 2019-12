Fotograaf Marco ziet bijzonder ijshaar in Nijmegen, dorstige teckel Piet ook: hap!

Het fenomeen wordt ijshaar, ijswol, zijdevorst, haarijs of de baard van Koning Winter genoemd, en is bij grote luchtvochtigheid en temperaturen rond het vriespunt te zien. Het ontstaat als waterdruppeltjes van schimmeldraden op dode takken bevriezen.



Marco van Scherpenzeel uit Nijmegen zag het zaterdagochtend rond een uur of 10, in de bossen van de Elshof achter het Kandinsky College. Hij is bekend met het verschijnsel en weet dus als geen ander dat ijshaar snel verdwenen is. Maar in dit geval gebeurde het wel heel snel, mailt hij.



‘Nadat ik op mijn knieën zat om foto’s te maken, dacht onze ruwharige teckel Piet: dat is een lekker koud hapje.’