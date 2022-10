Friezin Jildau woont in studentenhuis in Nijmegen: ‘Wie dit niet kan zeggen is geen echte Fries’

Rubriek En PassantWaar luisteren al die mensen naar die onderweg van A naar B zijn? En wat is hun bestemming? Je leest het in deze rubriek. Vandaag: Jildau van der Velde (19) uit Nijmegen.

Luistert naar: ,,Nothing But Thieves, dat is een rockband. Ik luister veel rock, maar ook pop en andere muziek. Ik speel al tien jaar piano en nu studeer ik muziektherapie aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Ik zit nu in mijn tweede jaar en wil het echt doorzetten, want het is super leuk”

,,Je leert met deze opleiding mensen helpen tijdens therapiesessies door middel van muziek. In deze sessies krijg je te maken met allerlei verschillende doelgroepen. Zoals mensen met mentale problemen of een verstandelijke beperking. Muziek kan bepaalde herinneringen naar boven brengen wat kan helpen in het verwerkingsproces van deze persoon, maar het kan ook mensen op motorisch gebied helpen zodat ze meer gaan bewegen.”

,,Door mijn opleiding ben ik naast piano verschillende andere muziekinstrumenten gaan bespelen. Het leukste vind ik drummen. Het is heel anders dan wat ik gewend ben en daarom leuk om te bespelen.”

Quote Bûter, brea en griene tsiis, wa’t dat net sizze kin is gjin oprjochte Fries Jildau van der Velde

Is onderweg naar: ,,Ik kom net uit Weurt van een vriendin af en ga zo meteen naar school. Ik kom oorspronkelijk uit Friesland. Ik kan ook Fries praten. Je hebt een zinnetje in het Fries, waarmee je eigenlijk zegt ‘wie dit niet kan zeggen is geen echte Fries’. Namelijk: ‘Bûter, brea en griene tsiis, wa’t dat net sizze kin is gjin oprjochte Fries’.”

Is in het dagelijks leven ook nog bezig met: ,,Ik woon in een studentenhuis met tien man aan de Groenestraat in Nijmegen. We gaan vaak samen eten, wat heel gezellig is. Op dit moment werk ik niet, maar qua hobby’s ben ik altijd met muziek bezig en ik probeer ook soms te sporten. Wanneer het lukt om uit huis te komen, ga ik naar een hal in Nijmegen om te klimmen of boulderen.”