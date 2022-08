Fundaparel: dit huis in Nijmegen van 63 m2 kost maar liefst 200.000 (en heel veel tijd om het op te knappen)

Campergesprekken Vroeger wilde algemeen NEC-directeur Wilco van Schaik tv-presenta­tor worden: ‘Mijn vader was ook een ras-entertai­ner’

In de rubriek Campergesprekken haalt Dirk Lotgerink illustere personen uit de regio uit hun comfortzone om ze te interviewen in zijn oude camper. Algemeen directeur van NEC, Wilco van Schaik, springt als eerste aan boord. Vanaf camping De Weijde Blick in Persingen een open gesprek over angst voor de dood, het leven en innige vriendschap.

6 augustus