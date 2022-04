Fusie met Vincent van Gogh redt ggz-instelling Momentum

Momentum was niet langer in staat om aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Met het vooruitzicht op de fusie met Vincent van Gogh werd in maart overeenstemming bereikt met de schuldeisers over volledige sanering van de schulden. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hebben de fusie goedgekeurd, waarmee deze een feit is. Daarmee is de toekomst van Momentum veiliggesteld.