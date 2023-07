Gedrevenheid maakt indruk; drie woordkunsttalenten in de race voor Gelderse Bokaal

Explosie bij voordeur in Nijmegen, politie gaat uit van gerichte actie: ‘Ik heb weinig meer geslapen’

Een harde knal in de Nijmeegse wijk Zwanenveld heeft buurtbewoners in de nacht van maandag op dinsdag opgeschrikt. In de 46e straat ging een explosief af voor een voordeur. ,,Ik heb de rest van de nacht weinig meer geslapen”, zegt een buurtbewoner.