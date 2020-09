Geen nieuwe coronatest mogelijk in 86 van de 100 posten in Nederland: laboratoria overbelast

Gratis openlucht­bios­coop op Waalkade heeft slechts plek voor honderd liefheb­bers

9 september NIJMEGEN - In de buitenlucht gratis genieten van bioscoopfilms. Het kan net als vorig jaar in het ‘openluchttheater’ aan de Waalkade in Nijmegen. Zaterdag wordt Intouchables vertoond en een week later staat Mamma Mia! op het programma. Maar let op: door corona is het aantal beschikbare plaatsen beperkt.