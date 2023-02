Geen romantische valentijnsavond bij de houtkachel: windstil weer spelbreker

VIERDE DIVISIE Debuut Matias Barreto: 16-jarige zoon van NEC-icoon Edgar valt in bij Orion

Vierdedivisionist Orion verloor bij Venray met 4-0 en raakte de koppositie kwijt. De Nijmeegse ploeg kende een opvallende debutant. De 16-jarige Matias Barreto viel bij Orion in. Hij is de zoon van Paraguayaans NEC-clubicoon Edgar Barreto en voetbalt normaal gesproken in de Onder17.