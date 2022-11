Geen slimme meter? Je gebruik van gas en stroom wordt dan geschat (en misschien betaal je meer)

Slimme meters zijn op, grote problemen bij aansluiten warmtepomp en laadpaal: ‘Zonnepane­len liggen ter decoratie op mijn dak’

Duizenden huishoudens kunnen voorlopig niet overschakelen op een warmtepomp, inductiekoken of thuis een elektrische auto opladen. Netbeheerder Liander blijkt namelijk niet in staat deze huishoudens te voorzien van de aansluiting die er in de meeste gevallen voor nodig is.

4 november