Geen sporen van GHB in bloed van studenten die onwel werden tijdens skivakantie

Even eten over de grens: de hamburgers van dit stel werden duur betaald

KLEEF - Een stel uit Roermond dat aan de andere kant van de grens even ging eten bij McDonalds heeft de hamburgers duur moeten betalen. Op de A52 reden ze namelijk meer dan 200 kilometer per uur, zo stelde de politie vast. De man (26) had de borden met 80 kilometer niet gezien.

29 maart