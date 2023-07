Geen treinen naar Nijmegen en Ede/Wageningen door blikseminslag en seinstoring

Sint Annastraat vier weken dicht door werk aan het spoorvia­duct

Als de laatste gladiolen van de Via Gladiola zijn geveegd gaat de weg voor vier weken dicht. Wie vanaf woensdag 26 juli over de Nijmeegse Sint Annastraat wil rijden, stuit ter hoogte van de Groenestraat of de Archipelstraat op een omleiding.