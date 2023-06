Geen warmtepomp in Jerusalembuurt: daarmee heeft Talis de goede keuze gemaakt

Dit vinden bewoners van hun nieuwe woning in de Jerusalem­buurt: ‘Dit voelt weer als thuis’

NIJMEGEN - Het stof is neergedaald, de bloemen bloeien weer in de tuinen. De sloop en nieuwbouw van de Jerusalembuurt in Heseveld is over de helft: 130 van de 220 bewoners hebben inmiddels de sleutel van hun nieuwe woning gekregen.