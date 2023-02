Gekantelde vrachtwagen op A73 zorgt voor vertraging richting Cuijk: berging voertuig start vanavond

met video Amin (18) maakt wereldgoal op amateur­veld in Nijmegen: ‘De trainer schreeuwde ‘schiet, schiet, schiet!’’

Amin Aboulharaka (18) heeft een nogal bijzonder doelpunt gemaakt, afgelopen zaterdag. Voor zijn team Jongens O19-1 van de Nijmeegse club Orion schoot hij de bal van net iets over de middenlijn over de keeper in het doel van de tegenstander.