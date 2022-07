Gekkenhuis op station Nijmegen, NS waarschuwt voor volle perrons na eerste avond Vierdaagsefeesten

Verbod op lachgas in Nijmegen gaat er komen: ‘Raddraai­ers moeten we aanpakken’

NIJMEGEN - Lachgas gebruiken? In Nijmegen is het vanaf dit najaar verboden. Een nipte meerderheid in de gemeenteraad is voor een verbod op verkoop en gebruik van het middel op straat. Op die manier wil de Nijmeegse politiek overlast in de stad tegengaan.

13 juli