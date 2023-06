Geld voor ‘een florerende Joodse gemeenschap in Nijmegen’: waar is dat voor bedoeld?

Film over de razzia’s: ‘Beseffen dat dit echt is gebeurd, zo dichtbij, hier in Nijmegen. Bijna niet te bevatten’

Met een documentaire over de razzia’s in Nijmegen hopen makers Ivana Smudja en Merlijn Janssen Steenberg vooral jongeren te bereiken. Belangrijk, vinden ze, ook omdat kennis over de Holocaust onder jongeren afneemt. ,,Maar deze verhalen komen heel dichtbij.”