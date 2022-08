Gelukt! Vijfduizend soorten in Gelderse Poort, maar het tellen gaat door

NIJMEGEN - In de Gelderse Poort zijn inmiddels vijfduizend soorten planten, mossen, insecten, vogels en andere dieren geteld. De vijfduizendste soort is een amarantensteilneus, een blindwants die werd gevonden door ecoloog Erik van Dijk, een van de fanatiekste tellers.

Daarmee is het zogenoemde 5000-soorten jaar van Staatsbosbeheer en de Flora en Fauna Werkgroep Gelderse Poort nu al een groot succes. Het is immers pas augustus en het tellen gaat nog meer dan vier maanden door. Ecologen en biologen, professionals en natuurliefhebbers hadden zich een heel jaar de tijd gegeven om vijfduizend soorten dieren en planten te tellen in de Gelderse Poort.

Het zijn niet alleen de bekende huismussen en madeliefjes die op de lijst staan, er werd ook een aantal bijzondere ontdekkingen gedaan. In de Erlecomse Waard is voor het eerst aan deze kant van het land een duinsabelsprinkhaan gezien, die eerder alleen in Zuid-Limburg en aan de kust voorkwam.

Voor het eerst een hokjespeulzaadwesp

In de Millingerwaard werd een zeldzame negendoornige wintersteenvlieg gevonden, die in 1954 verdween in Nederland vanwege de slechte waterkwaliteit. Hij keerde terug in 2010 maar alleen bij de Roer en Swalm in Limburg. De hokjespeulzaadwesp, een heel kleine wesp, is zelfs voor het eerst in Nederland geregistreerd.

Er komen zeker nog heel wat soorten bij, de teller staat inmiddels al op 5048. En dan moet het paddenstoelenseizoen nog beginnen. Ook zijn er in vallen duizenden insecten gevangen die deskundigen nog moeten determineren. De kans is groot dat er veel soorten bij zijn die nog niet op de lijst staan.

Rijk aan soorten

Staatsbosbeheer is tevreden omdat ze in het grote aantal soorten bevestiging ziet dat de natuurontwikkeling in de uiterwaarden lijkt te werken. ‘Wat we nu al kunnen zeggen is dat de Gelderse Poort rijk is aan soorten, oftewel het heeft een hoge biodiversiteit. Vooral in de natuurgebieden is de diversiteit hoog en ook de biomassaliteit is vaak hoog; veel soorten komen er in grote aantallen voor.’