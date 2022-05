Gemeentelijke erepenning voor Gerrie Driessen en Bram den Boer

Opgravingen

Sinds die tijd is Gerrie Driessen voorzitter. Den Boer is sinds 1976 secretaris. Den Boer spant zich, naast zijn bestuurlijke taken, in voor archeologisch onderzoek naar de oudste geschiedenis van Groesbeek. Hij was betrokken bij opgravingen in Groesbeek en heeft de resultaten daarvan vastgelegd.



Gerrie Driessen is onderzoeker van het Groesbeekse verleden. Hij stelde tientallen boeken samen en schrijft bijdragen voor regionale kranten. Ook is hij de vraagbaak voor iedereen die historische informatie zoekt over het dorp Groesbeek. Driessen was ook herbergier van het hotel–café In de Locomotief. Dit etablissement moest in 1994 plaatsmaken voor de bouw van het huidige gemeentehuis.