Gemeenten overspoeld door vraag om opvang: ‘Er ligt geen plan’

Waar kunnen Oekraïense vluchtelingen in deze regio terecht?

Er zijn crisisplekken ingericht om mensen voor een paar dagen op te vangen. Dat zijn noodgrepen om ervoor te zorgen dat vluchtelingen niet op straat hoeven te zwerven, maar een droog en veilig heenkomen hebben. In Nijmegen gebeurt dat in de Jan Massinkhal en in Beuningen in De Tinnegieter. Ook in het oude gemeentehuis in Beek staan bedden voor kort gebruik.