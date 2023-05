‘Gender-alarm! Kunnen blauwe en roze babyborden nog wel?’

Moeder vindt vermiste zoon Jaimy (26) na tien maanden terug in Parijs: ‘Bleef geloven dat hij nog leefde’

Jaimy, de 26-jarige Nijmegenaar met schizofrenie die sinds juli spoorloos was verdwenen, is na tien maanden vermissing weer terecht. Zijn moeder heeft hem na een bizarre zoektocht teruggevonden in Parijs, waar Jaimy al die tijd in verwarde toestand op straat heeft geleefd.