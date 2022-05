KRANENBURG - Het mag dan oorlog zijn in Oekraïne, de politie is er desondanks nog steeds actief. Agenten onderzoeken (oorlogs)misdrijven, handhaven de openbare orde en begeleiden evacuaties. Maar de Oekraïense politie heeft het niet makkelijk. Ze kampt met een tekort aan vrijwel alles.

Een helpende hand komt vanuit Nederland, uit deze regio. Dankzij Lucia Meijerman-Nolte uit Kranenburg heeft de seniorenvereniging van de politie Gelderland-Zuid, een club met 217 leden, besloten in actie te komen voor hun Oekraïense collega’s. En in het bijzonder voor de politieacademie in Marioepol.

Meijerman werkt bij de politie, eerst in Nijmegen, daarna bij de politieacademie. Vorig jaar was ze in Marioepol, waar ze les gaf op de politieacademie. ,,Over integriteit, huiselijk geweld, communicatie met burgers. Dat soort dingen. Ik heb nu nog elke dag contact met de collega’s in Oekraïne. Ze zijn strijdbaar en vol vertrouwen, maar kunnen hulp goed gebruiken. Ik kreeg een lijst met spullen waar een tekort aan is.”

Noodkreet

De seniorenvereniging van de politie Gelderland-Zuid schoot Meijerman te hulp. ,,Lucia verzorgde bij ons een lezing over de toestand van de politie in Oekraïne en vertelde over de noodkreet van de collega’s daar”, zegt bestuurslid René den Boer. ,,We hebben daarop de coördinatie van de hulpactie op ons genomen, want Lucia kan dat niet alleen .”

De senioren zijn druk bezig om geld en goederen in te zamelen. Er is een crowdfundingsactie gestart op de site Gofundme (‘Doneer voor onze politiecollega’s in Oekraïne’) en er worden goederen ingezameld. ,,Levensmiddelen, onderdelen, kleding, brandstof et cetera”, somt Meijerman op. ,,We hebben allerlei grootwinkelbedrijven zoals Kruidvat en Lidl aangeschreven met het verzoek om spullen”, vult Den Boer aan. ,,We willen die straks met een vrachtwagen gaan brengen.”

Mogelijk dat ze het laatste stuk samen met Finse collega’s optrekken, want die zijn ook een actie gestart. Meijerman: ,,De politie daar heeft 100.000 euro bijeengebracht. Daar kunnen ze drie transporten van doen.” De actie hier in de regio Nijmegen loopt tot eind mei. ,,Een actie moet kop en kont hebben”, zegt Den Boer.

Geëvacueerd

De betreffende politieacademie is inmiddels geëvacueerd uit de belegerde stad in het zuidoosten van Oekraïne en zit nu een kilometer of 200 van Marioepol vandaan. Uit veiligheidsoverwegingen kan Meijerman niet zeggen zeggen precies. ,,De politieacademie telt zo’n tweehonderd studenten. De mensen van de academie zijn heel gedreven. Oekraïne had een zekere reputatie als het gaat om corruptie en ze willen heel graag het vertrouwen van de bevolking terugwinnen. Daar wordt hard aan gewerkt.”

Wie goederen wil doneren, kan een mail sturen naar glz02161@gmail.com.