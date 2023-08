Gert (57) blijft vastzitten als verdachte van moord op Nijmeegse kunstenaar Rob

update Rouw in Nijmegen om gedode kunstenaar Rob: ‘Hij wilde de wijk mooi houden’

Een zachtaardig kunstenaar, met een vrij teruggetrokken bestaan. Somber, op zichzelf maar ook vriendelijk en iemand met een goed hart. Zo kenmerken buurtbewoners de 60-jarige Rob, die dinsdag dood werd gevonden in zijn bovenwoning in de Nijmeegse wijk Bottendaal. Dit is wat we tot nu toe weten.