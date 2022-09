Gesloopte flitspaal 3734 die tienduizenden bonnen opleverde maakt comeback

NIJMEGEN - Een van de meest actieve flitspalen van Nijmegen is terug na maandenlange afwezigheid. Het gaat om flitspaal 3734, een van de twee flitspalen aan de Energieweg in Nijmegen-West.

De paal werd eind mei omvergetrokken, in de berm waren bandensporen zichtbaar. Een dag eerder was ook een flitspaal aan de Nieuwe Dukenburgseweg gemolesteerd. Wie achter de vernielingen zit, is nog altijd niet duidelijk. De politie heeft camerabeelden opgevraagd bij omliggende bedrijven, maar volgens het Openbaar Ministerie (OM) is niet nog duidelijk of dat al iets heeft opgeleverd.

De flitspaal aan de Energieweg is een van de meest actieve van Nijmegen: hij is goed voor jaarlijks ongeveer tienduizend bekeuringen, al neemt dat langzaam af (8719 bekeuringen in 2021).

Record

Een persoonlijk record vestigde flitspaal 3734 in 2017 door 14.438 kentekens te fotograferen. Dat komt in de buurt van het landelijk record van vorig jaar, dat op naam staat van een flitspaal in Gouda (17.256 bekeuringen).

Ruim drie maanden na de vernieling is de positie van flitspaal 3734 nu weer ingenomen. Sinds deze donderdag kunnen automobilisten die te hard rijden weer bekeurd worden. Er wordt regelmatig te hard gereden op de Energieweg, zegt een woordvoerder van het OM. ,,En de weg nadert daar een fietsoversteek. Dat maakt het risico van te hard rijden nog groter.”

.