‘Gevaarlijkste wegen van Nijmegen’ gaan op de schop en iedereen mag meedenken: hoe wordt het veiliger?

Nijmegena­ren willen eind aan ‘racebaan Molenweg’: honderden handteke­nin­gen tegen verkeers­over­last

NIJMEGEN - Omwonenden zijn het spuugzat; de Nijmeegse Molenweg is veranderd in een racebaan. Ze eisen actie van de gemeente. Die denkt aan extra controles. Maar of de gewenste geluidsflitspalen er ook komen?

10 augustus