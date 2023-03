Gevlucht voor de oorlog, terug naar huis in een kist: Okcana (39) kon niet verdragen dat ze dood zou gaan

Het gereed­schap staat nu nog in de kerk, maar de nieuwe dorps­schuur van Winssen komt in zicht

De bouw van een nieuwe dorpsschuur bij de boomgaard in Winssen komt dichterbij. Het heeft even geduurd, maar de gemeente Beuningen is van plan er 20.000 euro voor te geven. Tot deze staat, is de Sint-Antonius van Paduakerk de uitvalsbasis voor de vrijwilligers. Ook tijdens de snoei.