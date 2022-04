Gewonde bij kettingbotsing in Nijmegen

Verkrach­ting van buurvrouw bewezen, toch krijgt bewoner (45) Groesbeek­se instelling voorwaarde­lij­ke celstraf

GROESBEEK - Een zwakbegaafde bewoner van een instelling in Groesbeek die in augustus 2021 zijn buurvrouw verkrachtte, heeft een voorwaardelijke celstraf van 180 dagen gekregen met een proeftijd van drie jaar. Gedurende deze periode mag de 45-jarige man geen alcohol of drugs gebruiken.

29 april