Gewonde bij steekpartij Nijmegen, twee aanhoudingen

Einde voor Vierdaag­sevuur­werk in zicht, alterna­tief nu nog te duur: ‘Voelen ons er ongemakke­lijk bij’

Het einde van het traditionele vuurwerkspektakel boven de Waal op de zondag van de Vierdaagsefeesten is in zicht. Een milieuvriendelijk alternatief, zoals een droneshow, moet de vuurwerkshow gaan vervangen. Tenminste, als dat te betalen is.

16 juli