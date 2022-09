Gezin van schilder die bij vergissing werd doodgeschoten in Beuningen schaamde zich lang: ‘Buitenwereld had een oordeel’

Tsjitske (47) greep in bij schietpar­tij Lent en verjoeg schutter: ‘En nou oprotten, riep ik zo hard ik kon’

DRUTEN/LENT - Met gevaar voor eigen leven ingrijpen tijdens een schietpartij: Tsjitske Postma (47) is volgens het slachtoffer van het schietincident vorige week in Lent een echte held. De vrouw zag voor haar neus gebeuren dat de 73-jarige man een kogel in zijn arm kreeg en ging op de schutter af.

21 september