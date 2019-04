Giechelen in de Nijmeegse kroeg: meiden zien op tv-scherm jongen plassen

Vliegtuig­bom afgevoerd in Lent, zoektocht naar meer bommen

10:30 LENT - Een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog is dinsdagochtend onder politiebegeleiding afgevoerd, nadat die bij het Zandsepad in Lent werd aangetroffen. Het in explosieven gespecialiseerde bedrijf Leemans speurt in de loop van dinsdag het terrein verder af om te kijken of er misschien nog meer bommen liggen.