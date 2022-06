Gildes stokoud (uit 1558 en 1661), maar springlevend

‘We hebben geen idee waar ze zijn’, OM blikt terug op eerste uren na ontsnap­ping tbs’ers

Persofficier Jirko Patist van het Landelijk Parket blikt terug op de eerste uren na de ontsnapping van tbs’ers Luciano Dijkman en Sherwin Windster. Het duo is vandaag tegen het middaguur nog altijd voortvluchtig. De zoektocht is in volle gang. ,,Het is belangrijk om te zeggen dat deze mensen zo snel mogelijk moeten worden aangehouden en terug naar de kliniek gaan. We hebben er zorgen over dat ze nu buiten zijn.”

23 juni