Glasvezelcampagne polderdorpen start met opening informatiepunt

Primeur: transgen­der krijgt nieuw paspoort vergoed in Nijmegen

NIJMEGEN - Wie in Nijmegen woont, van geslacht wisselt en daarom een nieuw rijbewijs of paspoort aanvraagt, krijgt dat voortaan vergoed door de gemeente. Daarmee heeft Nijmegen een primeur: in nog geen enkele andere Nederlandse gemeente wordt het veranderen van geslachtsregistratie tot nu toe financieel vergoed.

22 november