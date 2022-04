Glorieuze intocht van botten Canisius en andere oude beelden te zien in Vereeniging

,,We zaten in november bij elkaar en er kwamen allerlei onderwerpen voorbij”, vertelt Ineke Martin van de stichting Nijmegen Blijft in Beeld, die komt met een nieuwe voorstelling. ,,De Stevenskerk bestaat 750 jaar, dus daar wilden we iets mee, en we hadden een film van de opening van de buitendorpen in het Afrika Museum met prins Claus. We besloten om niets te doen met Titus Brandsma, omdat we al plannen hadden om volgend jaar iets met hem te doen, in 2023, als de Radboud Universiteit honderd jaar bestaat.”