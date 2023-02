GO Sharing kan fluiten naar tweehonderd deelfietsen in Nijmegen: gemeente is wachten beu en trekt vergunning in

Deelscoo­ters Go Sharing opeens niet meer te gebruiken in heel Nederland, probleem met verzeke­ring

De groene deelscooters van Go Sharing zijn opeens in heel Nederland niet meer te gebruiken. Het bedrijf spreekt van ‘onverwachte omstandigheden’ die het ‘zo snel mogelijk wil verhelpen’, maar Go Sharing wordt al een tijdje geteisterd door problemen.

4 februari