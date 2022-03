Go Short barst los in Nijmegen: korte films kijken buiten de bubbel

de kwestie van dirk Bebouwing op de Beekse stuwwal; heilig­schen­nis of niet?

150.000 jaar geleden schoof vanuit Scandinavië een ijsberg richting het Rijk van Nijmegen. Gigantische gletsjers duwden met bruut geweld zand en klei de lucht in om op fraaie wijze het einde van de ijstijd in te luiden. Tegenwoordig noemen we zo’n heuvel stuwwal en typeert het de natuurlijke skyline tussen Nijmegen, Groesbeek en het Duitse Kleef.

