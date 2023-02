Goedkoop tanken? Dit zijn de goedkoopste tankstations in Nijmegen

Iets minder schade door vuurwerk in Heumen

Tijdens de jaarwisseling werd er volop vuurwerk afgestoken in Heumen, ondanks het vuurwerkverbod. Dus was er ook weer schade, al was die wel wat lager dan het voorgaande jaar. Werd er in de overgang van 2021 naar 2022 voor 6500 euro kapot gemaakt, dit jaar is dat voor 5000 euro.

3 februari