Goedkoop ‘winkelbier’ overspoelt Vierdaagse, horeca baalt: ‘Wel de lusten, niet de lasten. Dit moet stoppen’

Ronnie Flex, The Partysquad en...? Dit zijn vandaag de hotspots én ‘coolste’ plekken van de Vierdaagse­fees­ten

NIJMEGEN - De vierde (en heetste!) dag van de Vierdaagsefeesten is van start. Wat is er vanmiddag en vanavond allemaal te beleven in de Nijmeegse binnenstad? De Gelderlander zet dagelijks een aantal hotspots op een rij, met vandaag extra aandacht voor plekken waar je juist verkoeling vindt.

17:49