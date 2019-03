Golden retriever opgevangen na auto-ongeluk, eigenaar nog steeds in coma

In de rij voor Irmadamme­kes tekeningen in ’t Soetrijck Groesbeek

9 maart GROESBEEK – Vrijdagmiddag was de 39-jarige Irma Boekhorst uit Nijmegen te gast in de nieuwe chocolaterie en exclusieve snoepzaak ’t Soetrijck in winkelcentrum Bellevue in het centrum van Groesbeek. Irma was uitgenodigd in verband met de opening van de zaak.