Gonzalez moet grote schoenen vullen bij NEC: zo verhoudt de nieuwe nummer 10 zich tot Tannane

Wéér is het (k)raak - Jantien bezet nu oud café in Nijmegen, maar wordt al snel uitgezet: ‘Hier wonen nog mensen!’

Opnieuw is krakerscollectief Jantien een leegstaand pand in Nijmegen binnengedrongen. De actiegroep heeft maandag het oude café De Voorstad gekraakt. Het was echter van korte duur, woensdagmiddag heeft de politie de krakers eruit gezet.