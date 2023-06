‘Good practice’, patiënt met schouderklacht is beter af dankzij Nijmeegse samenwerking

indebuurt.nl Toen in Nijmegen: zo vierden Nijmeegse kinderen zomervakan­tie in de jaren 80 en 90

Zonnige dagen, zwemmen in de buitenlucht, ijsjes eten tot je erbij neervalt en eindeloos spelen: de zomervakantie staat voor de deur. Vroeger vierden een hoop Nijmegenaren zomervakantie in eigen stad. Een lijstje met foto’s in vervlogen tijden.