Graaien maar; geld ligt op straat in Kranenburg

Na negentig jaar doven de ovens van Bakkerij Oomen: ‘Bijna niemand wil nog bakker worden’

GROESBEEK/DE HORST – ,,Het is na bijna veertig jaar tijd voor iets anders. Met spijt in ons hart. We hebben klanten die al drie generaties bij ons brood komen halen. De contacten met de klanten zullen we gaan missen.”

15:00