Grapperhaus: daders die man bijna doodtrapten op kermis vrijuit vanwege 'bescherming belangen’

De daders van de kermisruzie kregen in 2017 tien maanden cel maar gingen in hoger beroep vrijuit, omdat justitie zich uit de strafzaak terugtrok. ‘Vanwege een probleem dat in de onderhavige zaak is gerezen’, stelt de minister nu. Wat dat probleem is, wil hij ook de Kamer niet zeggen aangezien die zwaarwegende belangen daardoor direct zouden worden geschaad. ‘Deze zwaarwegende belangen spelen nog steeds.’