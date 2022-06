Gratis shoppen op internet voor arme kinderen in Gennep

met video Crash van peperdure Jaguar in Nijmegen blijkt botte pech; ‘bestu­rings­fout­je’, zegt de politie

NIJMEGEN - De auto was pas een maand in gebruik en moet een flinke duit hebben gekost. Dik 90.000 euro is de cataloguswaarde van de Jaguar die dit weekend in Nijmegen door een tuin vloog en tegen een woning tot stilstand kwam. De oorzaak? Een foutje. Daar blijkt nu ook de politie van uit te gaan.

31 mei